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aksam.com.tr
  • 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:53
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Sadık Çiftpınar: Formayı almak için fırsat bekliyorum

Sadık Çiftpınar: Formayı almak için fırsat bekliyorum

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Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar, 3-2 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Gol pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Sadık, "Girdiğimiz gol pozisyonları değerlendirdiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ligde iyi bir gidişatımız var, araya galibiyetle girdik. Milli aradan dönecek arkadaşlarımızla birlikte taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

"ÖZLEDİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞA KAVUŞACAĞIZ"

Sezon sonu şampiyonluğa inandıklarını söyleyen genç savunmacı, "Rakibi kaleye ne kadar uzak tutarsak ne kadar iyi ama ben iki tarafta da elimden geleni yapıyorum. Çoğumuz birlikte oynamamış oyunculardık. Kime fırsat gelirse, elinden geleni yapacak ve Fenerbahçelileri özlediğimiz şampiyonluğa kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin forma giydiği maçta Fenerbahçe 3-2 galip

"GEÇEN SENE, 13. 14. HAFTADA FORMAYI ALMIŞTIM"

Oynamak istediğini söyleyen Sadık, "Çalışmayı çok seviyorum, mevkimin gerekliliklerinden biri de bu. Çok güçlü olmam lazım. 4-5 maçtır kulübede oturuyoruz, kendimizi diri tutmamız lazım. Geçen sene de 13. 14. haftada formayı almıştım, bu sene de fırsatı bekliyorum ve kendimi hazır tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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