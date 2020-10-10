'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan, İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan açıklamasında; "Maç eksiği olan oyuncular için çok önemli böyle maçlar. Yaptığımız top kayıpları sonrasında maç rakibin istediği gibi oldu. Bu maçlar eksiklerimizi görmemiz için, maç ritmi kazanmamız için önemli maçlar. Kazanmak hep önemli. Bizim için ders alacağımız pozisyonların olduğu, güzel bir maçtı." dedi.
"ŞU AN YÜZDE 50-60 SEVİYESİNDEYİM"
Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten Yandaş, "Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissettirecek bir sakatlık. Oyun içinde ağrı olmuyor ama ağrı hissetmeyeli 2-3 gün oldu. Bundan önceki maçlarda öyle oynadım. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Forvet takviyesi için yaz transfer döneminin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan Nikola Kalinic'in Siyah-Beyazlılara transferinin neden yattığı ortaya çıktı! Hırvat golcü 2,5 milyon euro maaşa ek olarak; 1,5 milyon euro imza parası, maç başı 3 bin euro, 10'un üzeri her gole 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro, Türkiye Kupası şampiyonluğu için 500 bin euro, 5 business uçak bileti, ev, telefon ve iki özel araç talep ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar, 3-2 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında 1 gol kaydeden sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, bordo-mavili kulübe transfer olma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel şarkı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına izin verildiğini açıkladı.