'Geçen seneki Mert Hakan'ı izlettireceğim'

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında 1 gol kaydeden sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan, İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan açıklamasında; "Maç eksiği olan oyuncular için çok önemli böyle maçlar. Yaptığımız top kayıpları sonrasında maç rakibin istediği gibi oldu. Bu maçlar eksiklerimizi görmemiz için, maç ritmi kazanmamız için önemli maçlar. Kazanmak hep önemli. Bizim için ders alacağımız pozisyonların olduğu, güzel bir maçtı." dedi.

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"ŞU AN YÜZDE 50-60 SEVİYESİNDEYİM"

Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten Yandaş, "Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissettirecek bir sakatlık. Oyun içinde ağrı olmuyor ama ağrı hissetmeyeli 2-3 gün oldu. Bundan önceki maçlarda öyle oynadım. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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