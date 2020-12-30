Ryan Babel'in koronavirüsü çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği ortaya çıktı

Hürriyet

Kasım ayındaki milli arada, Hollanda milli takım kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in neden hala sahalara dönmediği ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun hastalığı çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği öğrenildi.

Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fatih Terim’in vazgeçmediği isimler arasında yer alan Ryan Babel 1.5 aydır sahalardan uzak. Son olarak 8 Kasım’da Sivas’ta forma giyen Babel, koronavinüs testinin pozitif çıkmasının ardından takıma dönemedi.



NEDEN HALA TAKIMA DÖNEMEDİ?

Kasım ayındaki milli takım arasında Hollanda Milli Takımı’nın kampında Covid-19’a yakalanan Babel’in durumunu, neden halen takıma katılamadığını taraftarlar ve camia merak etmeye başladı.

KORONAVİRÜS SÜRECİ ÇOK AĞIR GEÇTİ

Arda, Okan, Omar ve Belhanda testleri pozitif çıkmasına rağmen takıma katılıp forma giyerken Hollandalı futbolcunun Covid-19 sürecini çok ama çok ağır geçirdiği ortaya çıktı. Ülkesinde testi pozitif çıkan Babel, şiddetli ateş, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık başta olmak üzere bu rahatsızlığı sıkıntılı atlattı.

12 KİLO BİRDEN VERDİ

Ryan Babel, koronaya yakalandığı süreçte tam 12 kilo verdi. Hızlı kilo kaybı nedeniyle bel ağrıları ortaya çıktı. 2 haftadır da kilo kaybı ile birlikte belinde oluşan problem üzerine yıldız futbolcuya özel bir iğne tedavisi uygulandığı öğrenildi. Aynı zamanda Babel 3 haftadır da kilo kaybı nedeniyle özel bir tedavi, beslenme ve güçlendirme programına alındı. Babel kondisyonerler eşliğinde de özel çalışmalar yapıyor.

7-8 KİLOYU GERİ ALDI

Florya’da hem tedavi hem beslenme hem de güçlendirme programı uygulan Ryan Babel, kaybettiği 12 kilonun bir 7-8 kilosunu geri aldı. Hollandalı futbolcunun takımla antrenmana çıkabilecek güce kavuşmaya başladığı ve 1-2 hafta içinde de Fatih hocanın kararına göre kadroya alınacağı öğrenildi. Babel testi pozitif çıkana kadar 11 resmi maça oynarken 2 gol, 2 de asist üretti.

KUPA MAÇINDAKİ PAYLAŞIMI…

8 Kasım’da oynanan Sivas deplasmanından sonra takımdan uzak kalan Babel; 6’sı Süper Lig’de 1’i de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 7 maçı kaçırdı. Babel tedavisi sürerken oynanan kupadaki Darıca maçı için yaptığı “Keşke şu an oynayabilseydim” paylaşımıyla futbola olan özlemini dile getirmişti.