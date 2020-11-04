Ronaldo'ya tepki büyüyor: Kimseye saygısı olmayan cahilin teki!

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüse yakalandığı süreçte yaptığı açıklamalar başına iş açmaya devam ediyor.

Juventus'un eski futbolcusu Pasquale Bruno, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Sporx'in aktardığına göre, koronavirüse yakalandıktan sonra 4 kez testi pozitif çıkan Ronaldo, açıklamasında PCR testi için "saçmalık" ifadesini kullanmıştı.

"CAHİL"

Juventus'un eski oyuncusu Pasquale Bruno açıklamasında, "Cristiano Ronaldo cahil. İki yıldır İtalya'da ve hâlâ dilimizi öğrenmedi, kendini anlatabilmek için İspanyolca konuşuyor. Takım arkadaşlarına veya İtalyanlara saygı duymuyor." dedi.



Kovid-19'dan dolayı üç hafta formasına uzak kalan Cristiano Ronaldo döndükten sonra ilk maçında 2 gol atarak, ait olduğu yere yani manşetlere döndü.