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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 20:02
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Erling Haaland'ın neden Bayern Münih forması giyemediği belli oldu

Erling Haaland'ın neden Bayern Münih forması giyemediği belli oldu

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Alman devi Bayern Münih'in, 2017 ve 2019'da olmak üzere 2 defa Erling Haaland'ı istediği fakat Bavyera ekibinde forma giyen Robert Lewandowski'nin varlığının transfere engel olduğu ortaya çıktı.

Borussia Dortmund'ın süper yeteneği Erling Haaland ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Haaland, sarı-siyahlıların ezeli rakibi Bayern Münih'in de ilgisini çekmişti.

Sporx'te yer alan habere göre, Bavyera ekibi 2017 yılından itibaren gelecek vadedecen Norveçli golcüyü takip etti.

İKİ SEBEP VAR

Yine eski bir futbolcu olan Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland da, o dönem oğlunun Bayern Münih'e transfer olabileceğine dair sözler sarf etmişti.

Buna rağmen Dortmund'un geliştiriciliğiyle ün kazanması ve Bayern Münih'in Lewandowski gibi bir golcüye sahip olması, Haaland ailesinin tercihini sarı-siyahlılardan yana kullanmasına neden oldu.

İLERİDE HER ŞEY OLABİLİR

Her şeye rağmen Lewandowski'nin de Dortmund'dan sonra Bayern Münih'in yolunu tuttuğu düşünülünce, Haaland için de önümüzdeki yıllarda Bayern Münih oyuncusu olma ihtimali hâlâ mümkün görünüyor.

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