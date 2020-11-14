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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:37
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Romanya'da Ianis Hagi eleştirilerin hedefinde

Romanya'da Ianis Hagi eleştirilerin hedefinde

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Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, ülkesi Romanya'da milli takım performansı nedeniyle eleştiriliyor.

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, ülkesinin formasıyla gösterdiği performans nedeniyle Romen taraftarların tepkisine uğruyor.

Sporx'te yer alan habere göre, Rangers forması giyen genç oyuncu, Romen futbolunun en büyük yeteneği olan babası nedeniyle her zaman gündemde yer alıyor.

Aynı zamanda Rumen medyasında eleştiri konusu olan Ianis için, Steven Gerrard tarafından da son üç maçta ilk 11'de yer almadığı hatırlatıldı.

"ONU YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Romanya Futbol Federasyonu yetkilisi Mihai Stoichita; "Ianis Hagi'yi yok etmek istiyorlar. Biz oyuncularımızı zor şartlar altında yetiştirirken, bu yaşananlar canımızı yakıyor. Bir yıl önceki performansları için göklere çıkartılıyorlar ama iki maç işler iyi gitmeyince onları yok etmek istiyorlar. Bunu yapamazsınız!" dedi.

Ianis Hagi, son milli maçlar için Romanya Milli Takımı kadrosuna çağrılmadı. Genç on numara oyuncusu, bunun yerine Romanya U21 Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.

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Romanya'da Ianis Hagi eleştirilerin merkezinde
Romanya'da Ianis Hagi eleştirilerin merkezinde

Romanya'da Ianis Hagi eleştirilerin merkezinde

Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, ülkesi Romanya'da milli takım performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

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