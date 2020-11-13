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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 23:52
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Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

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THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Yunanistan deplasmanından kayıpsız döndü.

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP'ı 80-77 mağlup etti.

Başkent Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Panathinaikos OPAP, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in ev sahibi takımdan daha fazla skor ürettiği üçüncü periyotta öne geçen ve son çeyreğe 59-54 üstün giren lacivert-beyazlılar, son dakikaları çekişmeli geçen maçı 80-77 kazanmasını bildi.

33 sayıyla oynayan Micic, karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Yunan temsilcisinde ise Shelvin Mack 18 sayı kaydetti.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. İki maçı eksik Panathinaikos OPAP, 4. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

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