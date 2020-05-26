Roma'nın Cengiz Ünder kararı belli oldu

Serie A'da Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü de Koronavirüs'ten etkilenen kulüplerin başında geliyor ve ekonomik kriz yaşıyor.
120 milyon Euro'luk bir bütçe açmak isteyen Roma, Milli futbolcu Cengiz Ünder'i de satış listesine koydu. Cengiz ile birlitke Kluivert ve Schick'in de gönderilmesi gündemde.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick” başlığı ile duyurduğu haberde Cengiz Ünder'in ayrılacağını duyurdu. İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23’e indirmeyi planlıyor.
Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor. Cengiz Ünder ile Premier Lig kulüpleri Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtiliyordu.
Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.
Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu görünüyor" dedi.
Serie A takımlarından Roma'nın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle küçülmeye gideceği ve Cengiz Ünder'in de dahil olduğu bazı oyuncularla yollarını ayıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi.
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, dün Sırp gazetesinde EuroLeague'in iptaline ilişkin yayımlanan röportajındaki durumun çok farklı noktalara ulaştığını söyledi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kamp sürecinde görev alacak çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.