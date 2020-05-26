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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 13:33
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Roma'nın Cengiz Ünder kararı belli oldu

Roma'nın Cengiz Ünder kararı belli oldu

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Serie A takımlarından Roma'nın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle küçülmeye gideceği ve Cengiz Ünder'in de dahil olduğu bazı oyuncularla yollarını ayıracağı iddia edildi.

Serie A'da Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü de Koronavirüs'ten etkilenen kulüplerin başında geliyor ve ekonomik kriz yaşıyor.

120 milyon Euro'luk bir bütçe açmak isteyen Roma, Milli futbolcu Cengiz Ünder'i de satış listesine koydu. Cengiz ile birlitke Kluivert ve Schick'in de gönderilmesi gündemde.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick” başlığı ile duyurduğu haberde Cengiz Ünder'in ayrılacağını duyurdu. İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23’e indirmeyi planlıyor.

Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor. Cengiz Ünder ile Premier Lig kulüpleri Arsenal ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtiliyordu.

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