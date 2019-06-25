Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8094
  • 6,6165
  • 266.839
  • 95.392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Roma, Fenerbahçe'nin anlaştığı Aleksandar Kolarov'un ayrılmasına izin vermiyor

Roma, Fenerbahçe'nin anlaştığı Aleksandar Kolarov'un ayrılmasına izin vermiyor

Roma, Fenerbahçe'nin anlaştığı Aleksandar Kolarov'un ayrılmasına izin vermiyor

Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirttiği Aleksandar Kolarov’da kriz yaşanıyor. Roma ekibinin yeni hocası Fonseca, Sırp sol bekin takımdan ayrılmasına izin vermeye yanaşmıyor.

YENİ sezona ‘Şampiyonluk’ parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe’de, oluşturulacak kadronun kilit oyuncusu olması planlanan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov’da sorun yaşanıyor. Roma'da Lig bitiminden sonra gözden çıkartılan Kolarov, kendisine kulüp aramaya başlamıştı. Sarı-Lacivertliler’le prensip anlaşmasına varan tecrübeli oyuncu, İstanbul’a gelip bu anlaşmayı perçinlemişti. Ancak, Roma’da göreve getirilen Paulo Fonseca işi bozdu.

KAFASI İYİCE KARIŞTI

FONSECA'nın, Kolarov ile bir görüşme yaptığı ve “Ayrılmanın istemiyorum. Bu takımın tecrübeli oyuncularından birisin. Mutlaka takımda kalmalısın. Seninle ilgili planlarım var” dediği öğrenildi. Sport Italia’nın haberine göre Fonseca, bu sezon zorlu maratonda geniş bir rotasyona sahip olmak istiyor ve Kolarov’un kadrodaki varlığına önem veriyor. Bu konuşma sonrasında Sırp oyuncunun kafası karıştı ve düşünmek için süre istedi.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
<p>Kolay Mı Sandın?´ın sempatik sunucusu Tuğba, yağmurun çaya dönüştüğü yerde bugün. Yaşar Topal´ın

Çay Toplamak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en eski şehirleri arasındaki Gaziantep, ziyaretçilerini bekliyor

Süper Lig'de dikkat çeken transferler