Robin van Persie'den yıllar sonra transfer itirafı

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Futbolun Uçan Hollandalısı Robin van Persie, Fenerbahçe'ye transferinden önce Manchester United'da yaşanan gelişmeleri anlattı.

Robin van Persie, 2015 yılında Fenerbahçe'ye gelmeden önce İngiliz devi Manchester United'da yaşadıklarını anlattı.

Hollandalı forvet, İngiliz kulübünden ayrılarak Türkiye'ye gelişinin nedenini açıkladı.

"KALMAK İSTİYORDUM"

Emekli forvet oyuncusu o döneme dair, "Manchester United'la bir yıl daha sözleşmem vardı. Ben takımda kalmak ve sözleşmemi tamamlamak istiyordum. Teknik direktör van Gaal ise benden farklı düşünüyordu ve bunu açıkça gösterdi." sözlerini sarf etti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi isimleri de açıkladı. Dönemin Arsenal kaptanı ve aynı zamanda Manchester United eski oyuncusu van Persie, iki takımdan 6 ismi en iyileri olarak gösterdi.

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Hollandalı forvet açıklamasında, "En yetenekli ve en iyi için bir ismi seçmek zor olurdu. Birlikte oynadığım en iyi isimler; Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney ve Ruud van Nistelrooy olur." dedi.

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