Robin van Persie'den yıllar sonra transfer itirafı

Robin van Persie, 2015 yılında Fenerbahçe'ye gelmeden önce İngiliz devi Manchester United'da yaşadıklarını anlattı.
Hollandalı forvet, İngiliz kulübünden ayrılarak Türkiye'ye gelişinin nedenini açıkladı.
"KALMAK İSTİYORDUM"
Emekli forvet oyuncusu o döneme dair, "Manchester United'la bir yıl daha sözleşmem vardı. Ben takımda kalmak ve sözleşmemi tamamlamak istiyordum. Teknik direktör van Gaal ise benden farklı düşünüyordu ve bunu açıkça gösterdi." sözlerini sarf etti.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi isimleri de açıkladı. Dönemin Arsenal kaptanı ve aynı zamanda Manchester United eski oyuncusu van Persie, iki takımdan 6 ismi en iyileri olarak gösterdi.
BERABER OYNADIĞI EN İYİ İSİMLERİ AÇIKLADI
Hollandalı forvet açıklamasında, "En yetenekli ve en iyi için bir ismi seçmek zor olurdu. Birlikte oynadığım en iyi isimler; Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney ve Ruud van Nistelrooy olur." dedi.
Futbolun Uçan Hollandalısı Robin van Persie, Fenerbahçe'ye transferinden önce Manchester United'da yaşanan gelişmeleri anlattı.
Fenerbahçe, tartışmalı bir şekilde sözleşmesini fesheden Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
• "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."
ARKA PLAN
• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
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DETAY
• Sevilla, Gnagnon'u 2,5 yıl önce 13,5 milyon euro karşılığında Rennes'ten kadrosuna katmıştı.
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