Roberto Mancini, koronavirüse yakalandı

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.
Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.
Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.
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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
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