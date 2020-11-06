  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 20:05
  • |
  • Son Güncelleme:

Edin Dzeko, koronavirüse yakalandı

Edin Dzeko, koronavirüse yakalandı

Paylaş

AA

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Kovid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım." ifadelerini kullandı.

Kendisini tanıyan hiç kimseyi endişeye sevk etmek istemediğini belirten 34 yaşındaki golcü oyuncu, herhangi bir öne çıkan belirtisi olmadığını kaydetti.

Dzeko mesajını, "Birkaç gün boyunca takım arkadaşlarından ayrı kalmak durumundayım ama pazar gününden başlamak üzere aklım ve kalbim onlarla olacak. Haydi çocuklar." ifadeleriyle tamamladı.

Roma Kulübü de Dzeko'nun açıklamalarını, Twitter hesabından "Haydi Dzeko" mesajıyla paylaştı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya giren Dzeko, Roma'nın bu hafta sonu Genoa ile deplasmanda yapacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı. Dzeko, 2 haftalık karantina süreci nedeniyle Bosna Hersek Milli Takımı'nın kampına da gidemeyecek.

Roberto Mancini, koronavirüse yakalandı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI
CANLI

CANLI

Jose Soa, Konya'da yok
Jose Soa, Konya'da yok

Jose Soa, Konya'da yok

Aday kadro açıklandı
Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Fener facianın eşiğinden dönmüş: İyi ki transfer etmemişiz
Fener facianın eşiğinden dönmüş: İyi ki transfer etmemişiz

Fener facianın eşiğinden dönmüş: İyi ki transfer etmemişiz

2020-2021 sezonuna tam 18 transfer yaparak giren ve bambaşka bir takım yaratan Fenerbahçe, kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak transferini bitiremediği bazı yıldızlar için adeta ‘iyi ki transferi gerçekleşmemiş' dedi.

Edin Dzeko, koronavirüse yakalandı
Edin Dzeko, koronavirüse yakalandı

Edin Dzeko, koronavirüse yakalandı

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İtalyanlar başını taşlara vuruyor! 'Biz bu adamı nasıl kaçırdık!'
İtalyanlar başını taşlara vuruyor! 'Biz bu adamı nasıl kaçırdık!'

İtalyanlar başını taşlara vuruyor! 'Biz bu adamı nasıl kaçırdık!'

Milan'a karşı hat-trick yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kendisine İtalyan basınında geniş yer buldu. Yusuf Yazıcı'yı 2019 yılında önce Lazio'nun keşfettiğini, fakat Sportif Direktör Igli Tare'nin Trabzonspor'la anlaşmayı başaramadığını belirten Corriere dello Sport, “Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Yusuf Yazıcı, bu sezon 10 numara pozisyonuna damga vurdu.” diye yazdı.

Terim, Fener'in eski yıldızını getiriyor!
Terim, Fener'in eski yıldızını getiriyor!

Terim, Fener'in eski yıldızını getiriyor!

DEVRE arası transfer planını belirleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden yeni sezonun transferleri ile yakından ilgileniyor.

'Şike davası'nda Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi
'Şike davası'nda Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi

'Şike davası'nda Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi

‘Futbolda sözde şike' davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.

Galatasaray Falcao'dan gelen haberle yıkıldı
Galatasaray Falcao'dan gelen haberle yıkıldı

Galatasaray Falcao'dan gelen haberle yıkıldı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.