Roberto Carlos: Santos parayı ödeyemedi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Santos'a neden transfer olamadığını açıkladı.

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Carlos, “Herkes benim Santos’lu olduğumu biliyor. Corinthians’a gittiğimde, 2010’da Santos’a bir teklifte bulundum. Ancak benim istediğim parayı ödemek istemediler. Palmeiras’a bir teklifte bulundum, onlar da ödemeye istekli değildi. Bu nedenle transfer olmadı” dedi.

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Öte yandan Şili basını, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini sonlandıran Isla’nın eşi Gala Caldirola’nın “Rüya için Dans Etmek” yarışmasına katılmak için Güney Amerika’ya dönebileceğini yazdı. Haberde, Isla’nın bu nedenle Boca’nın teklifini kabul ettiği de dile getirildi.

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