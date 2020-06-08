Nuri Şahin, Fenerbahçe'yi istiyor

Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Sezon sonunda Werder Bremen ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nuri Şahin, kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi. 31 yaşındaki milli yıldız Fenerbahçe’de oynamayı çok istiyor. Nuri Şahin, bu istediğini de Sarı-Lacivertli Yönetim’le paylaştı. Fenerbahçe cephesinden olumlu bir dönüş olması durumunda imzaların en kısa süre içinde atılması bekleniyor.

GALATASARAY’IN BİR İLGİSİ YOK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Nuri Şahin’in takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. Kısa süre içinde Nuri Şahin’e bir geri dönüş yapılması bekleniyor. Milli yıldız kalça sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Nuri Şahin ile Galatasaray’ın da ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki oyuncuya Galatasaray’dan henüz gelen bir teklif olmadı.

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

Nuri Şahin, bu sezon Werder Bremen forması altında 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Bin 351 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 4 asist yaparak takımına katkıda bulundu. Transfermarkt verilerine göre 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon euro. Nuri, Real Madrid, Liverpool ve Dortmund gibi üst düzey takımların formasını giydi.

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