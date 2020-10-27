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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 12:57
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Rize, deplasman lanetini bozdu

Rize, deplasman lanetini bozdu

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AA

Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, Süper Ligde 11 maç sonra deplasmanda üç puan almayı başardı.

Ligin 6. haftasında 3. dakikada Baiano ve 90+1. dakikada Remy'in attığı gollerle 2-0 kazanan yeşil-mavili ekip, deplasmanda son galibiyetini 2019-2020 sezonu 16. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında aynı sonuçla elde etmişti.

Rize ekibi bu tarihten sonra oynadığı 11 maçta 9 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılırken sadece 2 beraberlik alabilmişti. Yeşil-mavililer bu karşılaşmaların altısında ise rakip filelere gol atmayı başaramamıştı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine, ligde iyi işler yapmaya başladıklarını, bu sezon oynadıkları son dört maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet alarak kaybetmediklerini söyledi.

"REMY BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Yeni kurulan bir ekip olduklarının altını çizen Bakır, "Oyuncularımız birbirlerini tanıdıkça saha içerisinde çok daha iyi duruş gösteriyorlar. Haftalar ilerledikçe çok daha iyi işler yapmaya başlayacağız. amacımız bu sezon rahat bir Çaykur Rizespor izlettirmek." dedi.

Sivasspor maçı öncesinde galibiyet inançlarının tam olduğuna işaret eden Bakır, "Rakibimizin Avrupa maçı oynayacak olması bizim için bir avantajdı. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıtırsak kazanabileceğimizi konuşmuştu. Beklentilerimizi karşılayan bir mücadele oldu. Kazanmak güzel ama bir galibiyet ile her şey bitmiyor. Özellikle deplasmanlarda çok daha fazla puanlar toplamalıyız." diye konuştu.

Kazanmanın yanında Remy'nin da takıma adapte olmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizen Bakır, "Remy takıma büyük katkı sağlıyor. Tam bir takım oyuncusu gibi davranıyor. Çalışması ve takıma kattıkları inkar edilemez. Takımı sahiplenen bir görüntü veriyor. Bu taraftarlarımızı ve bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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