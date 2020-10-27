Hasan Kartal: 5. sıraya çıktık, daha yukarıları için elimizden geleni yapacağız

Kartal, maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki takımın da sahada centilmence mücadele ettiğini söyledi.
Karşılaşmayı güzel bir sonuçla kazandıklarını dile getiren Kartal, şunları kaydetti:
İnşallah bundan sonra Sivassporumuz da daha iyi galibiyetler alır. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılı olur ve biz de seviniriz. Bu galibiyet bizim için çok önemli bir galibiyetti. Sanırım bu maçın ardından 5. sıraya çıktık. Bundan sonra önümüze bakacağız ve daha yukarılara çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim takım oturdu. Artık hocamız ve futbolcular birbirleriyle kaynaştı. Bundan sonra galibiyetten başka bekleyeceğimiz bir şey yok. Çünkü altyapımız, her şey tamam. Onun için bundan sonraki maçlarda daha iyi bir Rizespor izleyeceğinizden emin olabilirsiniz.
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