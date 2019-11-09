Rıdvan Dilmen'den Visca ve İrfan Can Kahveci'yi isteyen Fenerbahçe'ye: Bir bardak su içsinler

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol adlı programda Fenerbahçe'nin Visca ve İrfan Can'ı transfer etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin transfer politikası sorulan Dilmen, "Bakın ben su içiyorum. İrfan Can ve Visca'yı isteyen Fenerbahçe de böyle bir bardak su içsin. Gazetelerin yazdığına bakmayan siz. Bir kere Başakşehir şampiyonluk adayı, Avrupa'da iyi gidiyor ve ekonomik olarak çok güçlü. Oyuncular gitmek ister, Fenerbahçe büyük bir camia ama bu ekonomik şartlarda olmaz. Futbolcu satmadan alma lüksü yokken Fenerbahçe'nin, İrfan Can'la Visca'yı alma şansı da yok." şeklinde konuştu.