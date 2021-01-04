Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Ahmet Çakar hocam çık hangi hakem olduğunu söyle

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı analiz etti. Mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır'a yüklenen Dilmen, “Bugünkü iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. Riva'dan bir tanesi çıkıyor, şu penaltıyı ver bakayım diyor. Ligde operasyon devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in Kayserispor-Beşiktaş maçıyla ilgili yorumları şöyle:



“YAHU CÜNEYT, SANA NE YA!”

“Bu hakemler, yaşadıkları gibi inanıyorlar. Beşiktaş, Kayseri'den çok daha iyi bir takım. Kayserispor, kazanacak bir şey yapmadı ama mücadele ettiler. Yahu Cüneyt, sana ne ya! Maç bitiyor zaten.

“CÜNEYT ÇAKIR ADIN GİBİ BİLİYORSUN O POZİSYON KIRMIZI KART, NEDEN ÇAĞIRMIYORSUN?”

Cüneyt Çakır bir de Beşiktaş aleyhine hata yaptı. Kvrzic'e sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır'ın ona da çağırması gerekiyordu. Cüneyt Çakır, adın gibi biliyorsun o pozisyon kırmızı kart. Neden çağırmıyorsun? İyi niyetli değilsiniz.

“İKİ PENALTIYI DA BEŞİKTAŞ’IN ALEYHİNE VERMEZLER”

Bugünkü iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. Beşiktaş'tan daha iyi futbol bekliyordum. Bunlar yıllardır hakemler, bizlerden hakemlikte daha yetenekliler. Bence MHK'yi bu arkadaşlar sevmediler, gitmesini istiyorlar. Özellikle böyle uygulamalar yapıyorlar. Ağır kararlar. İki penaltıyı da vermem ben. Uzaktan yakından alakası yok. Bunları yeteneksiz hakemler de yapmaz. Kafalarında başka şey olan insanlar yaparlar.

“SERGEN’İN PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ GÖRDÜM”

Sergen Yalçın'ın performansında ben bugün düşüş gördüm. 2 değerli oyuncuları olmadığı için yaratamadılar. Hoca birtakım değişiklikler yapmaya çalıştı. Türkiye'de ilk kez uyguladığı bir şeye geçti. Ben ilk kez gördüm. Savunmayı ikiledi, önlerine Necip'i koydu. Bekler de hücum taraflarında kaldı. 3-5-2'yi tersten oynadı. Gördü ki tıkandı maç, Oğuzhan'ı soktu.

“JOSEF’TE GARİP BİR ÖZELLİK VAR”

Josef'te garip bir özellik var. Topla giderken müdahalesiz düşüyor. Kramponlarında bir problemi var sanırım. Koordinasyon problemi de olabilir.

“BEŞİKTAŞLILARIN İÇİNE SİNMEYEN BİR GALİBİYET OLDU”

Biz futbolda yorum yapıyoruz ama neden yapıyoruz bilmiyorum. Gerçek Beşiktaşlıların içine sinmeyen bir galibiyet oldu bugün. Sergen Yalçın'dan ağır bir karar demesini beklerim. Sergen Yalçın gibileri lazım.

“RİVA’DAN BİRİ ÇIKIYOR, ŞU PENALTIYI VER BAKAYIM DİYOR”

Lopes ekmek parası için mücadele ediyor, düşünüyor 1 puanı. Ama Riva'dan bir tanesi çıkıyor, şu penaltıyı ver bakayım diyor. Cüneyt Hoca, Fırat Hoca'yı çağırdığında penaltıyı vermeme ihtimali yok. Aynı rütbede ya bunlar. Bu hakemlerin 3-4 tanesi birbirini yakaladığında birbirlerinin kararlarını hayatta bozmazlar. Fırat Aydınus'un da bir lobisi var, biraz daha devam etsin diyorlar.

“SERDAR TATLI BİR ŞEY YAPMAZSAN SENİ YOLLAYACAKLAR ORADAN”

Benim kimin hangi niyette olduğunu bilmediğimi zannetmesinler. Serdar Tatlı, seni yollayacaklar oradan. Sen ne kadar iyi niyetli olursan ol. Bir şey yapmazsan, Urfa yolları gözüktü. Yeni hakemler getirerek devrimler yaratılmaz. Gerçekten tuhaf şeyler oluyor. Beşiktaş takımı yener, şampiyon da olur. Mağdur edildiğini çok gördüm Beşiktaş'ın. Anadolu takımlarında hocalık yapmak çok zor. Eskiden VAR yoktu çakıyorlardı hakemler geçiyorlardı. Şimdi göz göre göre yapıyorlar.

“LİGDE OPERASYON DEVAM EDİYOR”

Ben Fenerbahçe'nin Başakşehir maçındaki galibiyetini de içime sindirememiştim. Beşiktaş'ın Kayserispor'u yenememesi ciddi bir sürpriz olurdu. Sana ne Cüneyt, Riva'dan atlıyorsun. Dün Emre Kılınç'ın pozisyonunda sarıya çevirmek için neden çağırıyorsun? Fatih Terim de biliyor kırmızı olduğunu onun. Beşiktaşımızın her Avrupa maçına giderim, şu an kızabilirler bana. Ben, Beşiktaş'ın böyle galibiyetlere sevineceğini düşünmüyorum. Ligde operasyon devam ediyor. TFF, aynı kaldı, diğerleri aynı kaldı, MHK değişti. 40 yıldır futbolun içindeyim, Rıdvan Dilmen sezonu yaptılar adını, çok şükür ölmedik.

“AHMET ÇAKAR’IN DOĞRU SÖYLEDİĞİNE İNANIYORUM, TÜRK SPORU İÇİN HANGİ HAKEM OLDUĞUNU SÖYLE”

Ben yüzde 100 Ahmet Çakar'ın doğru söylediğine inanıyorum. Hocadan rica ediyorum, Türk sporu için yap bunu. FIFA hakeminin, hangi hakem olduğunu söyle hocam.

“BEŞİKTAŞ’IN BU SENE ŞAMPİYON OLMASI SÜRPRİZ DEĞİLDİR”

Beşiktaşlı Sergen'in bir kredisi vardı fakat bu krediyi kullanmadı. İşler iyi gitti. Beşiktaş takımı muazzam işler yapıyor. Sergen Yalçın liderlik koltuğuna oturuyorsa, Sergen bu işi sevmiş demektir. Yapıyor bu işi, çalışıyor, seviyor. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'ın 2,5 yıldır hiç lider olmaması sürprizdir. Bu sene şampiyon olması sürpriz değildir. Emre Kocadağ, Kovid olmuş, Allah sağlık versin.

“VIDA SERGEN’İ GÖRÜNCE ‘EYVAH’ DEDİ”

Ben, Beşiktaş'ın oyun içerisinde havlu atarak oynadığını görmüyorum. Sergen Yalçın, kulis yapmadı. Otur dedi Vida'ya, Necip'i koydu. Vida mı, Necip mi? Bak Vida'ya şimdi adamı ısırıyor. Vida, "Eyvah bu adam enteresan bir adam, ben çalışayım" dedi. Umrunda değildi Beşiktaş.

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum.”

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, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı analiz etti.