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  3. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Sanki Şampiyonlar Ligi maçı oynamış

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Sanki Şampiyonlar Ligi maçı oynamış

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Sanki Şampiyonlar Ligi maçı oynamış

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Fenerbahçe'yi yorgun bulduğunu aktaran Dilmen, 'Fenerbahçe sanki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde sert bir maç oynamış da yorgunluk var gibi veya 15 gündür ara vermişler gibi.' dedi.

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

Fenerbahçe'nin beklentisi altında olduğunu belirten Dilmen, ''Kasımpaşa'nın 11. hafta itibari ile 0-0 biten maçı yok. 79 maçta sadece 2 kez golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de sorun hücumdaki pas atışı. Burada da Emre'ye ihtiyaç var. Fenerbahçe üretkenlik anlamında çok az işler yaptı. Geliyorum diyen Kasımpaşa'nın golü de geldi. Fenerbahçe beklentimin altında kaldı. Kasımpaşa'yı da gereksiz gergin buldum.'' dedi.

VAR hakemi Serkan Tokay'ı kutlayan ünlü futbol adamı, "VAR hakemi Serkan Tokat'ı kutlamak lazım, Kasımpaşa golünden önce el var mı diye baktı, göğüse geliyor gibi geldi bana, göğüsten ele düşüyor, bana öyle geldi. Gögüsten ele düştüyse hakemler çalmıyor. Doğru karar verdi. Pozisyon net penaltı."

Fenerbahçe'yi yorgun bulduğunu vurgulayan ünlü yorumcu, "Bugün günlerden Cuma, Fenerbahçe sanki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde sert bir maç oynamış da yorgunluk var gibi veya 15 gündür ara vermişler gibi. Luiz Gustavo diye bir oyuncu var, gidiyor şut atıyor, geri ceza alanına geliyor, 12 kilometre falan koşmuş olabilir bugün." dedi.

"Geçen Muriqi'ye, 'Gol kralları genelde penaltıcılar olur' dedim. 'Hocam' dedi, 'birinci penaltıcı Emre, ikinci penaltıcı benim' dedi. 'Emre ağabeyine rica etsen, o hayır demez' dedim. 'Zaten Emre ağabeyden rica edeceğim dedi. Çoğu gol kralı penaltı atar."


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