Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'in cezasına olay yorum: Talimat mı alıyorlar?

Fanatik

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 5 maç men cezasını değerlendirdi. Gözlemci raporlarının değiştirildiğine çok kez şahit olduğunu dile getiren Dilmen, “Talimat mı alıyorlar ne yapıyorlar? Önemli olan bu maçın temsilci raporları değişti mi, değişmedi mi?” ifadelerini kullandı.

NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'e verilen cezayı yorumladı.



"KAFALARINI YASTIĞA RAHAT KOYUYORLARSA..."

Fatih Terim'in aldığı cezayla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Raporda ne yazıyordur, bilmem ama kurallar ne diyorsa o uygulanmıştır diye düşünüyorum. Disiplin kurulu üyeleri akşam kafalarını yastığa rahat koyuyorsa bana ne..." dedi.

Fatih Terim'e tedbirlere uymadığı için verilen cezayla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Ceza yiyen teknik direktör protokole gidiyor. Fatih Terim de protokole gitti. O da 'ben test olmayan yerdeydim, ben test oldum geldim' dediğin zaman ceza 2'ye indirir zaten." dedi.

"TALİMAT MI ALIYORLAR NE YAPIYORLAR?"

Gözlemci raporlarının değiştiğini gözlemlediğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Eğer kurullar hala kalabiliyorsa orada... Talimat mı alıyorlar ne yapıyorlar? Önemli olan bu maçın temsilci raporları değişti mi, değişmedi mi?" dedi.