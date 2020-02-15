Rıdvan Dilmen: Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'den puan alırsa şampiyonluğa aday olur

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Ben puan barajının çoğalacağını değil düşeceğini düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galip gelse ya da berabere kalsa da şampiyonluğa aday olacaktır. Beşiktaş o fırsatı bugün kaçırdı. Başakşehir, Fenerbahçe'ye yenilmesine ve Sivas'la berabere kalmasına rağmen Beşiktaş ile arasında 7 puan farkı var. Beşiktaş ve Galatasaray bundan sonra kazanmak zorunda. Trabzonspor'un puan kaybetme lüksü var. Fenerbahçe, eğer Trabzonspor maçını kaybederse artık futbolculara lig ızdırap gelir" ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.
Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.