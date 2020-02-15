Rıdvan Dilmen: Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'den puan alırsa şampiyonluğa aday olur

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Ben puan barajının çoğalacağını değil düşeceğini düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de galip gelse ya da berabere kalsa da şampiyonluğa aday olacaktır. Beşiktaş o fırsatı bugün kaçırdı. Başakşehir, Fenerbahçe'ye yenilmesine ve Sivas'la berabere kalmasına rağmen Beşiktaş ile arasında 7 puan farkı var. Beşiktaş ve Galatasaray bundan sonra kazanmak zorunda. Trabzonspor'un puan kaybetme lüksü var. Fenerbahçe, eğer Trabzonspor maçını kaybederse artık futbolculara lig ızdırap gelir" ifadelerine yer verdi.