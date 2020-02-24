Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı

Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem 'Kadıköy Kabusu'na son verdi hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışında devre dışı bıraktı... Peki Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar? Teknik Direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Sarı lacivertli camianın efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye ligin kalan haftalarında uygulaması gereken acı reçeteyi yazdı. İşte detaylar...

Ünlü spor yorumcusu ve eski Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası NTV'de açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in derbiyle ilgili yorumu:

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DEVRE DIŞI KALDI"

"Takım olarak daha iyiydi Galatasaray. Terim'in tüm sözlerine katılıyorum. Hatta Terim şunu söylüyor. Diyelim Donk bir tane daha gol attı. Böyle rahat bir şekilde. Oyun olarak da iyiydi Galatasaray. Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir'in ne kadar şampiyonluk şansı varsa Galatasaray'ın da o kadar şansı var. Tüm şartlar eşinlendi. Devre dışı kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe oldu."

"YANAL GİTMELİ, ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA DEVAM EDECEK BİR HOCA GELMELİ"

"Bu demek değildir ki her şey bitti. Bence mental olarak bittiler. Bunun çaresi var mı? Acaba son 11 haftayı kurtabilir miyiz? Bence var. 11 kişiyi 20 kişiyi gönderemeyeceğine göre. Muhtemelen Ersun Yanal Ali Koç'a söylemiştir. Maçtan sonra ben gideyim falan demiştir. Yanal ile yollar ayrılırsa önümüzdeki yıla kadar idareten bir teknik adam değil, önümüzdeki yıl da devam edilecek bir teknik adamla anlaşılması lazım. Buradaki oyuncular içinde kim kalacak kim gidecek o kadar vermeli."

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR, ERSUN YANAL'DAN DAHA ÇOK PUAN GETİRİR"

"Bunu söylediğim için Ersun hocam hakkını helal etsin. Ben Fenerbahçe'de Ali Bey'in ayrılmayacağına göre, 20 oyuncunun gitmeyeceğine göre ve yeni bir yapılanmanın son 11 haftanın da Ersun Hoca'dan daha fazla puan getireceğinden eminim. Baba bir teknik direktör gelirse herkes aynı ciddiyeti korumaya çalışır."