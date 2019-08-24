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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:42
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması: Fikret Orman beni istemediğini bildirdi

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması: Fikret Orman beni istemediğini bildirdi

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Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

Quaresma'nın açıklaması şu şekilde;

"Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

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