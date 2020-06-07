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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 08:00
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Elneny Komşu'ya

Elneny Komşu'ya

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Yunan devi Olympiakos, Elneny'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı.

AKŞAM

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı Muhammed Elneny’ye imza attırmak üzere... İngiliz ekibinin de gerekli kolaylığı yapacağı yazıldı.

LARIN’E TEKLİF VAR!

Öte yandan İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; CSKA Moskova, Cyle Larin için Beşiktaş’a 1.7 milyon euroluk resmi teklifi sundu. Siyah-Beyazlılar’ın bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.

YABANCI KURALI İDEAL

Dün 29 yaşına giren Cenk Tosun, “Yabancı sınırı yokken Avrupa’ya Türk futbolcu verdiğimiz kadar daha önceleri vermedik. Neden değiştirilsin ki bu kural? Türk futbolcusunun kendisini daha çok idmana vermesi için ideal” dedi.

KARIUS ÇIKMAZDA

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra çalışmalarına bireysel olarak devam eden Karius’a talip çıkmadı. Alman file bekçisi, Liverpool’da da istenmiyor. Son olarak genç oyuncuya Göztepe’nin talip olduğu iddia edildi

Karton taraftarlı derbi

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Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!

Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.

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Nuri Şahin'in gözü başkasını görmüyor: Süper Lig devini istiyor!

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Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.

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Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı

Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı

Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.

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Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!

Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!

Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.

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Cimbom'un yeni sol beki Göztepe'den

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Jorge Mendes'ten Fener'e müthiş öneri: İsterseniz size getirebilirim

Jorge Mendes'ten Fener'e müthiş öneri: İsterseniz size getirebilirim

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye ünlü menajer Jorge Mendes'ten sürpriz öneri: Faouzi Ghoulam oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz size getirebilirim.

Galatasaray yönetiminden şampiyonluk hamlesi
Galatasaray yönetiminden şampiyonluk hamlesi

Galatasaray yönetiminden şampiyonluk hamlesi

Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.
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