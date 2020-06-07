Karton taraftarlı derbi

33. haftada oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sadece Siyah-Beyazlı taraftarların maketleri değil Sarı-Lacivertli seyircilerin de maketleri yer alacak!

AKŞAM

Beşiktaş Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, “Çok ciddi önlemlerimiz var. Bütün stadımızı, sporcularımızın olduğu tüm kompleksleri dezenfekte ettik. Taraftarımızın ruhu yeter. Taraftarlarımızla, tüm camiamızla büyük coşku içinde bunları oynamak vardı. Seyircisiz maç müziksiz dansa benziyor. Maalesef günümüzün şartları bu” diye konuştu.

REKABET VARSA GÜZEL

33. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendiren Avşar, “Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz. En büyük arzumuz bu” ifadelerini kullandı.

EFSANE BİTİYOR

Öte yandan Amatör şubelerde küçülme kararı alan Beşiktaş’ta yaprak dökümü başladı. Kupalara ambargo koyan hentbol takımında yeni sözleşme teklifi yapılmayan oyuncular, kulüp arıyor.

Elneny Komşu'ya