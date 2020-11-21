Real Madrid'e Villarreal çelmesi

Real Madrid'de sakat futbolcular Karim Benzema, Sergio Ramos ve Federico Valverde ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Luka Joviç, Casemiro ve Eder Militao kadroda yer almadı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Mariano'nun golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid ilk yarıyı bu skorla kapattı.
İkinci yarı ataklarını artıran ev sahibi Villarreal, 76. dakikada Gerard Moreno'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.
İki takımın son dakikalardaki atakları skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.
La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid 17 puanla 4. sıraya gerilerken, Villarreal 19 puanla 2. sırada yer aldı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.