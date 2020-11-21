Bayern Münih, Werder Bremen'e takıldı

Bayern Münih, Bundesliga’nın 8. haftasında Allianz Arena’da Werder Bremen’i konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Maximilian Eggestein’in golüyle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 62. dakikada Kingsley Coman’ın topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Werder Bremen takımında ilk 11’de maça başlayan eski milli futbolcu Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.
Bayern Münih puanını 19’a, Werder Bremen de 11’e çıkardı.
Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Arminia Bielefeld’i 2-1, Wolfsburg da deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 mağlup etti.
Borussia Mönchengladbach sahasında Augsburg ile 1-1, Hoffenheim da sahasında Stuttgart ile 3-3 berabere kaldı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin geniş kadro yapısına dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe'nin eğer geçen senelerdeki gibi 14 oyuncusu olsaydı, sıkıntılar yaşayabilirdi. Bu herkese ders olsun. Daha reklamlardayız, film başlamadı. Film ikinci yarı başlayacak. Fenerbahçe'nin kadro genişliği tüm takımlara mesaj oldu." dedi.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.
Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i 3- mağlup ettiği maçta kritik kurtarışlara imza atan ve sakat sakat oynayan kaleci Utku Yuvakuran, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezası sonrasında gözler Utku'ya çevrilmişti. Adale sakatlığı bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda aut atışlarını kullanmakta güçlük çekti.