Real Madrid'de Mbappe out, Mane in

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin adı sık sık Real Madrid ile anılırken, İspanyol devinin bu yaz Sadio Mane olduğu iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Real, PSG'nin Mbappe ile müzakereye yanaşmaması üzerine Mane'ye yöneldi. Bu sezon Mane'yi transferin ilk sırasına koyan İspanyol devi, 28 yaşındaki Senegalli için yaklaşık 131 milyon Pound'u gözden çıkaracak. Bu sezon Sane'yi alan Real Madrid'in önümüzdeki sezon ise Mbappe'yi transfer listesinin başına yazacak.
France Football dergisi de Mane'nin Liverpool'da mutsuz olduğunu yazarken, Jurgen Klopp'un, Ballon d'Or oylamasında Mane'yi değil de Virgil van Dijk'ı tercih etmesinin Senegalliyi kızdırdığı ve Liverpol'dan ayrılmak istediğine yer verdi.
Liverpool'un Sane'yi göndermek istemediği bununla birlikte Jurgen Klopp'un, RB Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner'i istediği de haberlerde yer aldı. Werner'in sözleşme fesih bedelinin de 52 milyon Sterlin olduğu hatırlatıldı.
Daha önce ismi Bayern Münih ile anılan Werner'in, Almanya yerine yurtdışını tercih ettiği ve Inter ile birlikte Premier League ekiplerinin avantajlı olduğu basına yansımıştı.
(NTV Spor)
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk transferi için sözü aldı.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Hırvatistan Ligi'nde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için iki büyük kulüp transfer yarışına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürürken oyuncunun, Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.