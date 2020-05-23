Real Madrid'de Mbappe out, Mane in

Fransa basınında Real Madrid'in Sadio Mane'yi transfer sezonunda ilk sıraya yerleştiğini yazdı. Nedeni ise Paris Saint Germain'in (PSG) Kylian Mbappe konusunda müzakereye yanaşmaması.

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin adı sık sık Real Madrid ile anılırken, İspanyol devinin bu yaz Sadio Mane olduğu iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Real, PSG'nin Mbappe ile müzakereye yanaşmaması üzerine Mane'ye yöneldi. Bu sezon Mane'yi transferin ilk sırasına koyan İspanyol devi, 28 yaşındaki Senegalli için yaklaşık 131 milyon Pound'u gözden çıkaracak. Bu sezon Sane'yi alan Real Madrid'in önümüzdeki sezon ise Mbappe'yi transfer listesinin başına yazacak.

France Football dergisi de Mane'nin Liverpool'da mutsuz olduğunu yazarken, Jurgen Klopp'un, Ballon d'Or oylamasında Mane'yi değil de Virgil van Dijk'ı tercih etmesinin Senegalliyi kızdırdığı ve Liverpol'dan ayrılmak istediğine yer verdi.

Liverpool'un Sane'yi göndermek istemediği bununla birlikte Jurgen Klopp'un, RB Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner'i istediği de haberlerde yer aldı. Werner'in sözleşme fesih bedelinin de 52 milyon Sterlin olduğu hatırlatıldı.

Daha önce ismi Bayern Münih ile anılan Werner'in, Almanya yerine yurtdışını tercih ettiği ve Inter ile birlikte Premier League ekiplerinin avantajlı olduğu basına yansımıştı.

(NTV Spor)