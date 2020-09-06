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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 19:02
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Rafael, Beşiktaş iddialarını gülerek yalanladı

Rafael, Beşiktaş iddialarını gülerek yalanladı

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Olimpik Lyon forması giyen sağ bek Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrasında sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Fransız basınından RMC Sport, Beşiktaş'ın Lyon ile olan kontratının bitimine 1 yıl kalan Brezilyalı sağ bek Rafael ile anlaştığını yazmıştı.

Haberde Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'dan fikir aldığı belirtilmişti. Fakat yıldız oyuncu sosyal medya hesabından "Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum" şeklinde paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

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