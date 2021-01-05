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aksam.com.tr
  • 05 Ocak 2021 Salı 08:00
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Radamel Falcao, Galatasaray'ı sildi

Radamel Falcao, Galatasaray'ı sildi

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AKŞAM

Fraport TAV Antalyaspor maçında yeniden sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Radamel Falcao, yol ayrımına girdi...

Kolombiyalı süper star, sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen ABD ekibi Inter Miami’yi takibe aldı. El-Tigre, Instagram'daki biosundan da Galatasaray’ı kaldırdı. Falcao’nun 1 Şubat’a kadar Sarı-Kırmızılı takıma veda etmesi bekleniyor... 

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