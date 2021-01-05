Galatasaray, Konya deplasmanında

Fraport TAV Antalyaspor'la berabere kalarak liderliği Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray, bugün Konyaspor’a konuk olacak. 4 maç ceza alan Fatih Terim, bu karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlayacak.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GALATASARAY
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Arda Kardeşler
Trabzonspor'un tartışılan golcüsü Benik Afobe, daha önce Bordo-Mavili formalı fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Demokratik Kongolu forvet, biosundan Trabzonspor'u da sildi.
Hem Diagne hem de Falcao'dan çok da memnun olmayan G.Saray uygun bir seçenek olması halinde forvette de değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Kayserispor deplasmanında skor 1-0 iken Denis Alibec'in 90+6'daki frikiğinde harika bir kurtarışa imza atan genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun vuruş öncesi Necip Uysal'dan tüyo aldığı ortaya çıktı. Necip'in frikik öncesi Ersin'in yanına giderek Sakın bir yere kıpırdama, top kesinlikle sağına gelecek dediği ortaya çıktı.
Bonservisi elinde bulunan ve adı Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa, bir kez daha Premier Lig hayalini kuruyor.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Süper Lig'de 81 hafta sonra elde ettikleri liderliği korumanın kolay olmadığını söyledi. Yöneticilerle yaptığı görüşmede son dönemde rakiplerin kendilerine karşı sert futbol oynadığını da belirtti.
Fenerbahçe'de 2 golle galibiyeti getiren Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.