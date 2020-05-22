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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 15:41
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PSG'den Mauro Icardi için 60 milyon Euro

PSG'den Mauro Icardi için 60 milyon Euro

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Fransız ekibi Paris Saint Germain, Inter'den bu sezon kiralık olarak alınan Mauro Icardi'nin bonservisi için Milano temsilcisine 60 milyon euro önerdi.

Mauro Icardi'nin PSG'ye kiralnırken yapılan anlaşmasında satın alma opsiyonu 70 milyon euroydu ancak Fransızlar yeni tekliflerinde 50 milyon euro ve 10 milyon euro da performans bonus paketi önerisinde bulundular.

Fransa Ligue 1'de Koronavirüs salgını nedeniyle maçların oynanamayacak olmasına karar verilmiş ve PSG şampiyon ilan edilmişti.

27 yaşındaki Arjantinli yıldız bu sen çıktığı toplam 31 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergilemişti. 

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