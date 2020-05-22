PSG'den Mauro Icardi için 60 milyon Euro

Mauro Icardi'nin PSG'ye kiralnırken yapılan anlaşmasında satın alma opsiyonu 70 milyon euroydu ancak Fransızlar yeni tekliflerinde 50 milyon euro ve 10 milyon euro da performans bonus paketi önerisinde bulundular.
Fransa Ligue 1'de Koronavirüs salgını nedeniyle maçların oynanamayacak olmasına karar verilmiş ve PSG şampiyon ilan edilmişti.
27 yaşındaki Arjantinli yıldız bu sen çıktığı toplam 31 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.
Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..
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