PSG ligde haftanın açılışını 6 golle yaptı

Avrupa tehlikede

Galatasaray'ın da UEFA'ya veda etmesiyle birlikte ülkeler sıralamasında iyice sallandık. UEFA ülke sıralamasında İskoçya'ya yakalandık. Eğer Başakşehir ve Sivasspor bu yıl iyi performans gösteremezse, değil Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'ne bile direkt katılamayacağız.