PSG ligde haftanın açılışını 6 golle yaptı

ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendi.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.
Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.
Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.
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