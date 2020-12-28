  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Protokol tribününe izinsiz girdiler! Açıklama geldi

Protokol tribününe izinsiz girdiler! Açıklama geldi

Paylaş

DHA

Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçında Protokol Tribünü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"27.12.2020 Pazar günü Malatya’da oynadığımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası sonrası istenmeyen bir gerginlik yaşandığına şahit olduk.

Öncelikle takımımızın son haftalardaki performansının, tüm Malatyalıları son derece memnun ettiği kanaatindeyiz. Futbolcularımız ve teknik heyetimizin, oynadığımız tüm müsabakalarda saha içine karakter koyarak son düdüğe kadar sergilemiş olduğu muazzam mücadele için takımımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz. 40 maçlık uzun bir lig maratonunun 14. haftasını tamamlamakla birlikte Türkiye Kupası’nda da yolumuza devam etmekteyiz.

Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarlarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin en önemli görevi, geçtiğimiz sezon neticesinde edindiğimiz tecrübeleri unutmayarak, kulübümüzün başarısı için mücadele etmektir. Bu başarı yolunda yaşanan her durumda ve alınan her sonuçta bir ve beraber olmamız gerektiği kanaatindeyiz.

Henüz oynanmamış 26 lig müsabakamızın olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Oynayacağımız hiçbir maçın kolay olmadığını fakat bu uğurda Yeni Malatyaspor'umuzun teknik heyetinin ve futbolcularımızın her bir müsabakada Malatya’mıza yakışan futbolu ortaya koyduğu ve koyacağı noktasında hiç kimsenin şüphe duymadığının bilincindeyiz. Bu zorlu süreçte istenmeyen mağlubiyetler elbette ki olacaktır. Bu durumu bir Malatyalıya yakışır olgunlukla karşılamak gerekmektedir. Futbolculara ve takıma yönelik yapılan eleştirilerin futbolun doğasında yer aldığı aşikardır .Bununla birlikte yapılan bu eleştirilerin, ölçülü ve hiçbir hakaret unsurunu barındırmaması gerekmektedir.

Protokol Tribünü o şehri temsil eder ve o şehrin Şeref Tribünüdür. Tepki, protesto veya hakaretin Protokol Tribünü’nde oturan kişiler tarafından yapılmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu uzun ve meşakkatli lig maratonu süresince oluşturacağımız birlik ve beraberlik kadar güçlü olacağımızı unutmamak gerekmektedir.

Yeni Malatya Stadyumu’nun Protokol Tribünü, ilgili yasal mevzuat gereği kulübümüzün kontrolü dahlinde değildir. Son maçta da dahil olmak üzere Covid-19 tedbirleri kapsamında Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Protokol Tribünü’nde sahip olduğu koltuk hakkı 20 kişi ile sınırlıdır. Misafir kulüplere tanınan koltuk hakkı sayısı da 20’dir. Anlaşılmaktadır ki kulübümüzün ve misafir kulübün listesinde bulunmayan kişiler, ilgili yasal mevzuat gereğince kontrolü sağlayan kurum görevlilerinin uygulamış olduğu giriş kontrolü esnasında, gözden kaçırılan bazı kimselerin isimleri listelerde olmamasına rağmen Protokol Tribünü’ne giriş yaptığı fark edilmektedir.

Protokol Tribünü’nün görüntüleri Stadyum yetkililerince izlenmiş ve yukarıda da bahsedilen listelerde ismi olmadığı halde Protokol Tribünü’ne izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilerek ilgili kurumla paylaşılmıştır. Kalan müsabakalarda giriş kontrolleri işlemlerinin kalan süreçte daha dikkatli yapılması ve listede ismi yer almayan kimselerin her ne koşul altında olursa olsun Protokol Tribünü’ne giriş yapmalarının engellenmesi yolunda gerekli adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI: Dolmabahçe'de müthiş maç!
CANLI: Dolmabahçe'de müthiş maç!

CANLI: Dolmabahçe'de müthiş maç!

Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi
Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi

Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış sebebiyle ertelendi

Konya'da puanlar paylaşıldı
Konya'da puanlar paylaşıldı

Konya'da puanlar paylaşıldı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Olay maçta kazanan Gençler!
Olay maçta kazanan Gençler!

Olay maçta kazanan Gençler!

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.

Protokol tribününe izinsiz girdiler! Açıklama geldi
Protokol tribününe izinsiz girdiler! Açıklama geldi

Protokol tribününe izinsiz girdiler! Açıklama geldi

Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçında Protokol Tribünü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig devi şokta! Takımı terk edip ülkesine döndü
Süper Lig devi şokta! Takımı terk edip ülkesine döndü

Süper Lig devi şokta! Takımı terk edip ülkesine döndü

Trabzonspor'un sezon başında Leicester City'den 1,57 milyon euroya kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı.

DETAY
• Kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, izinsiz bir şekilde ülkesine döndü.
• Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Gözünü devre arası transfer dönemine çeviren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.

DETAY
• Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.
• Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek.
• Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Gençlerbirliği'ni durdurabilene aşk olsun!
Gençlerbirliği'ni durdurabilene aşk olsun!

Gençlerbirliği'ni durdurabilene aşk olsun!

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig ekibine transfer yasağı getirildi
Süper Lig ekibine transfer yasağı getirildi

Süper Lig ekibine transfer yasağı getirildi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı geldi. Başkent ekibi geçmişten kalan iki oyuncunun dosyası nedeniyle transfer yapamayacak. Açıklama, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten geldi.
" Futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Üçüncü transfer yasağıyla karşı karşıyayız. Tüm kulüpler gibi biz de sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bunları çözmek için uğraşacağız, başka çaremiz yok."
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.