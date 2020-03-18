Premier League tarihi zararla karşı karşıya

Dünyanın yayın geliri en yüksek olan ligi olan İngiltere Premier Lig'de koronavirüs sebebiyle ertelenen ligin tamamlanamaması halinde kulüplerin 750 milyon poundluk alacakları konusunda yayıncı kuruluşlarla ciddi bir problem yaşayacağı belirtiliyor.
İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere Premier Ligi'nin yayıncı kuruluşu olan Sky Sports ve BT Sport ile kulüpler arasında liglerin başlayamama kararı verilirse büyük bir ekonomik savaş çıkacağını yazdı. Premier Lig'deki her kulüp için yaklaşık 750 milyon poundluk ödeme beklendiği ve yaşanan belirsizliğin taraflar arasında ciddi husumetlerin doğacağını işaret ediyor.
Yaşanan belirsizliğin yayıncı kuruluşun vaatlerini yerine getirememesine sebep olacağı belirtilen haberde her kulübe yaklaşık 37 milyon pound olarak belirlenen ödemenin gecikmesini özellikle en üst seviye kulüplerin kabul etmeyeceğinin altı çiziliyor.
Çözüm önerisi olabilecek bir diğer ihtimalin ise bu sezon yaşanabilecek kaybın bir sonraki yayın ihalesinde telafi edilebileceği yönünde olduğu ifade ediliyor.
(Sporx)
LİGİN ilk 9 haftalık bölümünde 16 puan toplayan ve ikinci yarının ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hanesine 21 puan yazdırıp, ilk yarıdaki performansını geride bırakan Trabzon, ayrıca ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmedi.
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Koronavirüs önlemleri sebebiyle askıya alınan liglerden İngiltere Premier Lig'de sezonun iptal kararı alınması halinde kulüpler ve yayıncı kuruluşlar arasında ciddi husumetlerin doğabileceği iddia ediliyor.