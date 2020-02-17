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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 07:39
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:35

Portolu golcü Marega ırkçılığa tepki göstererek sahayı terk etti

Portolu golcü Marega ırkçılığa tepki göstererek sahayı terk etti

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Portekiz 1’inci Futbol Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, deplasmanda oynadıkları Vitoria Giumaraes maçında rakip taraftarların ırkçı saldırısına uğradı. Karşılaşmada 1-1’lik eşitliği bozan ve 60’ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi. Moussa Marega, maçın 71’inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için "Bu, utanç verici" diye bağırarak sahayı terk etti.

Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Marega’nın yerine Manafa’yı oyuna aldı. Porto, karşılaşmayı Marega’nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.

Conceiçao, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Marega’ya yönelik ırkçı tezahüratları "üzüntü verici" olarak değerlendirdi.

Sergio Conceiçao, "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega’ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz. Bugün burada olanlar talihsizlikti." dedi.

Portekiz’deki sol hükümetin üyeleri de Marega’nın uğradığı ırkçı sözlü saldırıya "tolerans gösterilemeyeceğini" vurgulayıp, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Bu arada Moussa Marega, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisine ırkçı tezahürat yapanlar için "ırkçı aptallar" ifadesini kullanırken, hakemlere yönelik de "Ayrıca hakemlere beni savunmadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ediyorum, çünkü ten rengimi savunuyorum." ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM'DAN YANIT

Malili golcü, olaylar sonrası şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Size söylüyorum salaklar! Gidin kendinizi becerin! Ben ölene kadar ten rengimi savunacağım. Kendimle gurur duyacağım!" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

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(Fanatik)

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