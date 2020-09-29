Porto'da Majid Hosseini ısrarı

Portekiz basını Trabzonspor’un İranlı stoperi Majid Hosseini’nin Porto’ya transferinin henüz bitmemesinden teknik direktör Conceiçao’nun büyük rahatsızlık duyduğunu bildirdi.
Noticiasaominuto.com sitesi, Trabzonspor’la yapılan görüşmelerin hala sonuçlanmamasının Portekizli hoca tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.
Fenerbahçelilerin, yıldız golcü Edinson Cavani'ye sosyal medyadan yaptıkları "Come to Fenerbahçe" çağrısı, Brezilya basınında haber oldu.
Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.
Galatasaray'ın kaptanı, yıldız futbolcu Arda Turan'ın İskoç devi Rangers'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de 7 futbolcu topun ağzında. Aralarında indirime yanaşmayan Serdar Aziz de var.
Galatasaray'ın yıldız forveti Radamel Falcao'nun Fenerbahçe derbisindeki etkisiz performansı Kolombiya basınında da gündem oldu.