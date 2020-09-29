İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'

AKŞAM

Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınının dikkatini çekti.

Yeni malatyaspor'a iki gol atan Trabzonspor’un yeni golcüsü Benik Afobe’yi, İngiliz basını geçen sezon Crystal Palace’tan kiralanan ve Bordo-Mavili takımda patlama yapan Sörloth’a benzetti.

ÖNEMLİ BİR FARK VAR

Ancak iki oyuncu arasında çok büyük bir fark olduğu da ifade edildi. Sörloth’un satın alma opsiyonu Trabzonspor’da olduğu için Karadeniz ekibi bu oyuncunun gidişinden 13 milyon euro para kazandı. Afobe’nin sözleşmesi sadece 1 yıllık kiralık. O yüzden aynı başarıyı yakalasa da Karadeniz ekibinden sezon sonu bedelsiz şekilde geldiği kulüp Stoke City’ye dönecek.

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