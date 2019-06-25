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Portekiz ve Alman basını, Fenerbahçe'nin Renato Sanchez'i istediğini yazdı

Portekiz ve Alman basını, Fenerbahçe'nin Renato Sanchez'i istediğini yazdı

Portekiz ve Alman basınının ‘Fejsa ve Renato Sanches yeniden birlikte oynayabilir’ başlığıyla duyurduğu haberde Fenerbahçe’nin Renato Sanches için girişimlere başladığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Birçok transferde mutlu sona yakın olan sarı-lacivertliler bombaları tek tek patlatmak için UEFA kararını bekliyor. Kararın olumlu çıkması durumunda transferleri açıklamayı planlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'te aradığını bir türlü bulamayan yıldız bir futbolcu için de devreye girdi.

Transfer sezonunda ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'yle ilgili Portekiz ve Alman basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Aleksandar Kolarov ve Max Kruse gibi oyunculara imza attırmaya yakın olan Fenerbahçe'nin Fejsa'yla birlikte Renato Sanches'i de transfer etmek istediği iddia edildi.

Portekiz ve Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler gelecek sezon da Bayern Münih'te oynaması zor olan Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fransız kulübü Paris Saint Germain'in de ilgilendiği belirtilen 21 yaşındaki orta sahanın geçen sezon da Kanarya'nın radarında olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.

BİRLİKTE OYNAYABİLECEKLERİ SÖYLENDİ

Fenerbahçe'nin Fejsa'ya imza attırma konusunda sona gelindiğinin bildirildiği haberin başlığında ise "Fejsa ve Renato Sanches yeniden birlikte oynayabilirler" denildi.

Renato Sanches 2016/2017 sezonunun başında 35 milyon euro bedelle Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

(Fotomaç)

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