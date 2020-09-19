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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:58
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Podolski'den Gökdeniz yorumu: 'Sokaktan geldiği her halinden belli'

Podolski'den Gökdeniz yorumu: 'Sokaktan geldiği her halinden belli'

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Fraport TAV Antalyaspor'da Lukas Podolski Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Antalyaspor'da yıldız oyuncu Lukas Podolski, maçı değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu, "Son dakikalarda attığımız golü hak ettik, sevindik. Maçın özellikle 2. yarısında bambaşka bir Antalyaspor vardı. Son günlerde yaşanan korona sürecinden sonra bu puana ihtiyacımız vardı. Dışarıda alınmış bir puan olarak bakmamız gerekiyor, önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

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Golü atan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili görüşleri sorulan Podolski, "Öncelikle bekleyelim, hemen havaya girmeye gerek yok ama sokaktan geldiği her halinden belli. Savaşan, her topa müdahale etmek isteyen, arzulu bir oyuncu. Önümüzdeki haftalardaki performansının sonrasında konuşuruz. İlk maçında ilk golü olması önemliydi tabii ki" ifadelerini kullandı.

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Podolski'den Gökdeniz yorumu

Podolski'den Gökdeniz yorumu

Fraport TAV Antalyaspor'da Lukas Podolski Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
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