Podolski'den Gökdeniz yorumu: 'Sokaktan geldiği her halinden belli'

Antalyaspor'da yıldız oyuncu Lukas Podolski, maçı değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu, "Son dakikalarda attığımız golü hak ettik, sevindik. Maçın özellikle 2. yarısında bambaşka bir Antalyaspor vardı. Son günlerde yaşanan korona sürecinden sonra bu puana ihtiyacımız vardı. Dışarıda alınmış bir puan olarak bakmamız gerekiyor, önümüze bakıyoruz." diye konuştu.
Golü atan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili görüşleri sorulan Podolski, "Öncelikle bekleyelim, hemen havaya girmeye gerek yok ama sokaktan geldiği her halinden belli. Savaşan, her topa müdahale etmek isteyen, arzulu bir oyuncu. Önümüzdeki haftalardaki performansının sonrasında konuşuruz. İlk maçında ilk golü olması önemliydi tabii ki" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Murat Şahin, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şahin, yeni transferleri ise beklediklerini açıkladı.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine en az iki tane takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Fraport TAV Antalyaspor'da Lukas Podolski Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.