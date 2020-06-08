Özdemir'den Küçük'e mektup

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘şike' sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara bir kez daha yanıt verdi.

AKŞAM

Özdemir, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e mektup gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer alıyor: “Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve hayal aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım hizmetlere haksızlık olur.”

YILDIRIM'A FLAŞ ZİYARET

Fenerbahçe'nin eski isimleri, sürpriz bir ziyarette buluştu. Kanarya’nın eski hocası Aykut Kocaman, eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, eski yöneticiler Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, eski başkan Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Buluşma oldukça keyifli anlara sahne oldu.



Vedat Muriqi belirsizliği