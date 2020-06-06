Onyekuru'dan Monaco'ya: Galatasaray'ı istiyorum

AKŞAM
Yunan temsilcisi Olympiakos, Galatasaray’la sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru konusunda Monaco’nun kapısını aşındırıyor. Onyekuru ise Galatasaray’da kalmak istiyor. Monaco kadroda düşünülmeyen oyuncuyu en iyi teklifi verene satmak niyetinde ancak Onyekuru’nun tavrı transferin akibetini belirleyecek. Nijeryalı kanat oyuncusu ise bu konuda kararını çoktan vermiş durumda...
BURADA KALMAK İSTİYORUM
Monaco yetkilileriyle konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, “Eğer beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos’a gitmem. Beni yeniden Galatasaray’a kiralayın. Burada mutluyum. Başka bir seçeneği düşünmek istemiyorum” dedi. Bu sözlerin ardından Monaco’nun eli kolu bağlandı. Çünkü Fransızlar, Olympiakos’la anlaşsa bile oyuncu gitmek istemezse zorla yollayamaz.
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.
Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.
İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.
Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.
Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”
Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.