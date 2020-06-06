  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Onyekuru'dan Monaco'ya: Galatasaray'ı istiyorum

Onyekuru'dan Monaco'ya: Galatasaray'ı istiyorum

Paylaş

Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.

AKŞAM

Yunan temsilcisi Olympiakos, Galatasaray’la sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru konusunda Monaco’nun kapısını aşındırıyor. Onyekuru ise Galatasaray’da kalmak istiyor. Monaco kadroda düşünülmeyen oyuncuyu en iyi teklifi verene satmak niyetinde ancak Onyekuru’nun tavrı transferin akibetini belirleyecek. Nijeryalı kanat oyuncusu ise bu konuda kararını çoktan vermiş durumda...

BURADA KALMAK İSTİYORUM

Monaco yetkilileriyle konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, “Eğer beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos’a gitmem. Beni yeniden Galatasaray’a kiralayın. Burada mutluyum. Başka bir seçeneği düşünmek istemiyorum” dedi. Bu sözlerin ardından Monaco’nun eli kolu bağlandı. Çünkü Fransızlar, Olympiakos’la anlaşsa bile oyuncu gitmek istemezse zorla yollayamaz.

Cimbom'a bedava forvet

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Anlamakta zorladım

title

Boakye Beşiktaş'a!

title

Leroy Fer, yüzde 12.5'la Beşiktaş'ta!

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...
Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...
Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

Onyekuru resti çekti!
Onyekuru resti çekti!

Onyekuru resti çekti!

Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.

Vedat Muriqi Lazio'da
Vedat Muriqi Lazio'da

Vedat Muriqi Lazio'da

İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.

Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay!
Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay!

Yılda 36.8 milyon euro kazanan Neymar'ın 105 euroluk korona yardımına onay!

Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı
Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Erol Bulut'tan Fenerbahçe mesajı

Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”

Koç'tan daha fazla hizmet ettim
Koç'tan daha fazla hizmet ettim

Koç'tan daha fazla hizmet ettim

Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.