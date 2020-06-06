Onyekuru'dan Monaco'ya: Galatasaray'ı istiyorum

Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.

AKŞAM

Yunan temsilcisi Olympiakos, Galatasaray’la sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru konusunda Monaco’nun kapısını aşındırıyor. Onyekuru ise Galatasaray’da kalmak istiyor. Monaco kadroda düşünülmeyen oyuncuyu en iyi teklifi verene satmak niyetinde ancak Onyekuru’nun tavrı transferin akibetini belirleyecek. Nijeryalı kanat oyuncusu ise bu konuda kararını çoktan vermiş durumda...

BURADA KALMAK İSTİYORUM

Monaco yetkilileriyle konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, “Eğer beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos’a gitmem. Beni yeniden Galatasaray’a kiralayın. Burada mutluyum. Başka bir seçeneği düşünmek istemiyorum” dedi. Bu sözlerin ardından Monaco’nun eli kolu bağlandı. Çünkü Fransızlar, Olympiakos’la anlaşsa bile oyuncu gitmek istemezse zorla yollayamaz.

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