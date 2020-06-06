Cimbom'a bedava forvet

AKŞAM
30 yaşındaki forvetin bir diğer talibi ise Rangers... Ancak bu sezon 22 maçta 11 gol atan 1.88 boyundaki futbolcunun Türkiye’ye daha yakın olduğu vurgulandı.
DÜNYADA ÜÇÜNCÜ
Öte yandan dünyanın en değerli stadyum sponsorlukları incelendi. Yılda 9 milyon 600 bin euroyu kasasına koyan Galatasaray (Türk Telekom), Atletico Madrid ile üçüncü sırayı paylaşıyor. Zirvede ise Manchester City var (17.1 milyon euro). İkinci basamakta MLS ekibi Atlanta United yer aldı. (10.7 milyon euro).
Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.
Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.
Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, “Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem” dedi.
İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.
Paris Saint-Germain'de yıllık yaklaşık 36.8 milyon euro kazanan dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 105 euroluk yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı.
Adı Fenerbahçe teknik dİrektörlüğü için geçen Erol Bulut, mesajı verdi: “Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak. Şu anda Alanya ile görüşüyorum.”
Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.