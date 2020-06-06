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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 08:00
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Cimbom'a bedava forvet

Cimbom'a bedava forvet

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İngiliz basınından “the72.co.uk” sitesi, Charlton'la mukavelesi sezon sonunda bitecek Lyle Taylor'la Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı.

AKŞAM

30 yaşındaki forvetin bir diğer talibi ise Rangers... Ancak bu sezon 22 maçta 11 gol atan 1.88 boyundaki futbolcunun Türkiye’ye daha yakın olduğu vurgulandı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Öte yandan dünyanın en değerli stadyum sponsorlukları incelendi. Yılda 9 milyon 600 bin euroyu kasasına koyan Galatasaray (Türk Telekom), Atletico Madrid ile üçüncü sırayı paylaşıyor. Zirvede ise Manchester City var (17.1 milyon euro). İkinci basamakta MLS ekibi Atlanta United yer aldı. (10.7 milyon euro).

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