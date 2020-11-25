Onur Kıvrak, Manchester United ve Atletico Madrid'den teklif aldığını söyledi

Trabzonspor'un eski kaptanı ve kalecisi Onur Recep Kıvrak, sosyal medya üzerinden Trabzonsporlu taraftarların sorularını yanıtladı. Emekli file bekçisi, “Manchester United ve Atletico Madrid beni istedi” dedi.

Onur Recep Kıvrak'ın açıklamaları şöyle:



"Benim için Trabzon ve Trabzonspor her zaman dik duruşun simgesidir. Ben bunu örnek alarak hareket ettim. Her zaman gerçekleri söylemeye çalıştım. Trabzon'da doğmadım ama gerçek Trabzonsporlu oldum"

-TRABZONSPOR'DAN AYRILDIKTAN SONRA HANGİ TAKIMLARDAN TEKLİF ALDIN?



"Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 5 ya da 6 Süper Lig takımından teklif aldım. 2010-2011 yılı Liverpool maçından sonra Manchester United'ın beni istediği söylendi bana kulüpten. O yıl değil ama sezon sonunda verileceğim söylendi bana ama maalesef sakatlığım sebebiyle o da gerçekleşmedi. Daha sonra Atletico Madrid kulübe 5 milyon euro teklif yaptı ama teklif az bulunduğundan dolayı bu transfer gerçekleşmedi.

- TRABZONSPOR'DA GÖREV ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?



"Teknik direktör veya kaleci antrenörü olarak hiçbir zaman görev yapmayı düşünmüyorum ama ilerde Trabzonspor'da yönetici pozisyonunda olursa yapmayı isterim."

-TRABZONSPOR'UN DURUMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?



"Trabzonspor'da geçen yıl iyi bir ekip ruhu vardı ve maalesef şampiyonluğu kaçırdık. Bu yılki durumun aynısını 2011'de bizde yaşadık. 2011'den sonra takım dağıldı ve yeniden toparlanmak baya uğraştırdı bizi. İyi bir takım kurduktan sonra o takımı elde tutmak gerekiyor. Bu yıl başarılı olacağımızı düşünüyorum.

(İG Tsprestij)