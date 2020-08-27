'Onun etrafında takım kurmalıyız'

AKŞAM

Barça ‘Kimsenin ayrıcalığı yok' fikrinde geri adım attı, Messi'nin etrafında bir takım oluşturulacağını duyurdu.

Bütün bu söylentilere karşın bir açıklama yapan Barcelona teknik sekreteri Ramon Planes şu ifadeleri kullandı: “Başkanımız ve ben Barcelona’nın geleceği hakkında Leo Messi’yi düşünüyoruz. Dünyanın ve tarihin en iyi oyuncusu ile yeni bir takım inşa edebiliriz. Leo’dan sözleşme düzeyinde herhangi bir çıkış düşünmüyoruz. Kalmasını istiyoruz. Ona büyük saygı duyuyoruz. O dünyanın ve tarihin en iyisi. Gelecek için iyimser konuşmalıyız. İstediğimiz Barcelona’yı inşa etmeliyiz. Yaşananları Leo ile Barcelona arasında bir anlaşmazlık haline getiremeyiz.”



Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes

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