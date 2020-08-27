Bu tebessüm de neyin 'Messi'

Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin eski teknik direktörü Guardiola’nın takımı Manchester City’ye transfer olacağı iddia edildi. Guardiola’nın Messi ile birkaç gün önce görüşme gerçekleştirdiği ve City’nin 300 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü. Barcelona’da birlikte çok büyük işlere imza atan Guardiola-Messi ikilisinin City’de yeniden buluşma ihtimali, İngilizleri heyecanlandırırken, Barcelona cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
TARİHİN EN PAHALISI OLACAK
Dün Manchester City’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise adeta ateşe benzin döktü. İngiliz ekibi sosyal medya hesabından dün sabah saatlerinde sebepsiz yere ‘Gülümseyen Guardiola’ fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım, Messi’nin bittiği şeklinde yorumlandı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Arjantinli futbolcu, 222 milyon euroya PSG’ye transfer olan Neymar’ın ‘Tarihin en pahalı futbolcusu’ unvanını eline geçirecek.
Morning guys! ��— Manchester City (@ManCity) August 26, 2020
�� #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/gGD6pXPvDR
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi 5. maçına ABD'de yaşanan ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto ederek sahaya çıkmadı.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Ligde bu sezon 21 takım olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçerek karşılaşmaya çıkmayacak. Ligin ilk haftasında Konyaspor bay geçecek olan ilk takım.
Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.