Bu tebessüm de neyin 'Messi'

AKŞAM

Messi'nin, Manchester City'ye gideceği iddialarının ortasında İngiliz kulübü dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından ‘Gülümseyen Guardiola' paylaşımında bulundu. Ortalık birbirine girdi.

Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin eski teknik direktörü Guardiola’nın takımı Manchester City’ye transfer olacağı iddia edildi. Guardiola’nın Messi ile birkaç gün önce görüşme gerçekleştirdiği ve City’nin 300 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü. Barcelona’da birlikte çok büyük işlere imza atan Guardiola-Messi ikilisinin City’de yeniden buluşma ihtimali, İngilizleri heyecanlandırırken, Barcelona cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

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TARİHİN EN PAHALISI OLACAK

Dün Manchester City’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise adeta ateşe benzin döktü. İngiliz ekibi sosyal medya hesabından dün sabah saatlerinde sebepsiz yere ‘Gülümseyen Guardiola’ fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım, Messi’nin bittiği şeklinde yorumlandı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Arjantinli futbolcu, 222 milyon euroya PSG’ye transfer olan Neymar’ın ‘Tarihin en pahalı futbolcusu’ unvanını eline geçirecek.

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