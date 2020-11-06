Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı öncesi, beIN Sports yorumcuları Tolga Zengin ve Önder Özden zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Sporx'te yer alan habere göre, Tolga Zengin, Ljajic'in kişiliğine kefil olurken şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş'ın Adem Ljajic' verdiği 6,5 milyon euro artık 13 milyon euro oldu. Mutlaka Beşiktaş'ın Ljajic'i kazanması gerekiyor. Arkadaşım olduğu için söylüyorum, çok iyi çocuktur. Ljajic'in de artık toparlanması gerekiyor. Sergen Hoca mutlaka onu kazanmak ister. Sonuçlar iyi giderse, Sergen Hoca, yönetim ve arkadaşları, Ljajic'le daha fazla ilgilenebilir. Umarım kalitesini gösterir. Ljajic ve Oğuzhan Özyakup, kapalı savunmalara karşı işleri değiştirebilir.
Önder Özen ise Beşiktaş'ın orta sahasının ligin en iyisi olduğunu vurgulayarak şu yorumu yaptı:
Devre arası gelmeden Adem Ljajic'in gaza basacağını düşünüyorum. Atiba, Dorukhan, Oğuzhan sıkı bir orta saha. Josef, Mensah, Ljajic orta sahası da çok sıkı. Bu ligin en iyi orta saha oyuncuları, her türlü kombinasyonu yapma şansı veren orta saha bu. Bu altı oyuncudan harikulade orta saha çıkar bu orta sahadan
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