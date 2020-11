Josef de Souza: Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım

Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta cezasının 1 maça indirilmesinin ardından takıma geri dönen Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili konuşan Josef de Souza "Beşiktaş'ın avukatlarına ve federasyonun yetkililerine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün süre ve şans gelirse takımıma yardımcı olmak istiyorum. Gelmezse de kenardan takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. En önemlisi Beşiktaş'ın kazanması." dedi.

"HER ŞEYİMLE BEŞİKTAŞ'A AİTİM"

Beşiktaş için elinden geleni yaptığını söyleyen Brezilyalı futbolcu "Kadroda olmadığımda Beşiktaş taraftarıyım. Yedek kulübesinde her an hazırım. Saha içinde savaşan bir oyuncuyum. Bu benim karakterim. Her şeyimle Beşiktaş'a aitim. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı

CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş

Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta