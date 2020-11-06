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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 20:33
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Josef de Souza: Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım

Josef de Souza: Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım

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Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta cezasının 1 maça indirilmesinin ardından takıma geri dönen Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili konuşan Josef de Souza "Beşiktaş'ın avukatlarına ve federasyonun yetkililerine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün süre ve şans gelirse takımıma yardımcı olmak istiyorum. Gelmezse de kenardan takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. En önemlisi Beşiktaş'ın kazanması." dedi.

"HER ŞEYİMLE BEŞİKTAŞ'A AİTİM"

Beşiktaş için elinden geleni yaptığını söyleyen Brezilyalı futbolcu "Kadroda olmadığımda Beşiktaş taraftarıyım. Yedek kulübesinde her an hazırım. Saha içinde savaşan bir oyuncuyum. Bu benim karakterim. Her şeyimle Beşiktaş'a aitim. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı

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'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'
'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'

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Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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