Ömer Faruk Beyaz'da menajer krizi: Sakın Fenerbahçe'ye imza atma!

Ajansspor

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcu ile masaya oturarak sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istemesi krize yol açtı.



“FENERBAHÇE’YE İMZA ATMA, SENİ AVRUPA’YA GÖTÜRECEĞİM”

Ömer Faruk Beyaz’ın yönetimden gelen bu talebe sıcak bakmadığı öğrenilirken futbolcunun menajerinin “İmza atma. Fenerbahçe’de forma giymen zor, seni Avrupa’da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz’a 5 yıllık sözleşme teklif ederken genç yıldıza ise her sene kademeli olarak artacak bir maaş önerdi.

20 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİNE MENAJERİ KARŞI ÇIKTI

Ömer Faruk Beyaz gelen teklifi kabul etse ilk sene 500 bin euro garanti ücretin yanı sıra özel başarı primleri de alacaktı. Fenerbahçe yönetimi ayrıca genç yıldızın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesini de koydurmak istedi ancak futbolcunun menajeri buna karşı çıktı.

İLK 2 HAFTA MAÇLARIN KADROSUNA ALINMADI

2003 doğumlu futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına 16 Haziran 2020 tarihindeki Trabzonspor karşılaşmasında çıktı. Geçen sezon 5 resmi maçta 146 dakika süre alırken gol veya asist yapamadı. Bu sezon Rizespor ve Hatayspor ile oynanan maçların kadrosuna dahil edilmedi.

Ömer Faruk'un ağabeyi İsmail Beyaz, hafta sonu İHA'ya verdiği röportajda tek bir menajerleri olduğunu ifade etmiş ve bu ismin Mehmet Eser olduğunu belirtmişti.