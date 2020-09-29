Ömer Faruk Beyaz yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı için kadroya alınmıyor iddiası

Sarı-Lacivertli takımın gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken kadroya dahi alınmaması dikkat çekti.
YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMADIĞI İÇİN KADROYA ALINMADIĞI İDDİASI…
Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 17 yaşındaki orta saha Andorra ile oynanan Ümit Milli maçta forma giymesine rağmen teknik direktör Erol Bulut tarafından kadroya dahil edilmiyor. Ömer Faruk'un yeni sözleşmeye sıcak bakmaması nedeniyle böyle bir kararın aldığı iddia ediliyor.
Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçlarında 21 kişilik kadroya alınmadı.
SCHALKE VE BARCELONA İLGİLENİYOR
Genç orta sahayla Schalke 04 ve Barcelona'nın yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın Süper Lig'deki ilk 3 maçta kadroya dahi alınmaması şaşkınlık yarattı. 17 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmaması sebebiyle kadroya alınmadığı iddia ediliyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında takımının futbolundan memnun kaldı.
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